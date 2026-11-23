रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली थी। अस्पताल में उपचार के दौरान होश आने पर उसने पुलिस को आपबीती बताई और आरोपी की पहचान की। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बेहोशी की हालत में मिली थी नाबालिग

जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को सूचना मिलने पर डभौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए जवा थाना क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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होश आने पर बताया आरोपी का नाम

उपचार के दौरान होश में आने पर पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके ही गांव टिकरी निवासी विनय सिंह बघेल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोप है कि घटना के बारे में किसी को बताने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने पीड़िता की हत्या करने की कोशिश भी की, जिसके चलते वह बेहोश हो गई थी।

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी विनय सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। डभौरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।