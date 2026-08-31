फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   mp dabra honor killing father uncle chacha accused of killing 21 year old daughter over boycut hair job

ऑनर किलिंग: बॉयकट हेयर और बाहर नौकरी करने से नाराज पिता ने बेटी का गला दबाकर मार डाला, चाचा भी बना आरोपी

Mon, 31 Aug 2026 10:33 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 31 Aug 2026 10:33 PM IST
सार

Honor Killing in Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बॉयकट हेयर, रहन-सहन और बाहर नौकरी करने से नाराज पिता ने चाचा के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
mp dabra honor killing father uncle chacha accused of killing 21 year old daughter over boycut hair job
ग्वालियर में पिता ने ही अपनी बेटी की जान ले ली। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डबरा के पिछोर थाना क्षेत्र में कथित ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पिता और चाचा पर अपनी ही 21 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। आरोप है कि युवती के बॉयकट हेयर रखने और घर से बाहर नौकरी करने से नाराज पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाचा की तलाश जारी है।
विज्ञापन




घटना पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम पथरियापुरा की है। मृतका की पहचान अनु उर्फ नंदनी यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सोमवार दोपहर घर में विवाद के बाद आरोपी पिता भगवान सिंह यादव और उसके भाई संतोष यादव ने पहले परिवार की 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की और कथित तौर पर उसका गला दबाने का प्रयास किया। मां के हस्तक्षेप के बाद बच्ची को बचाया जा सका।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-शर्मनाक: गुना में पति पर ही लगा पत्नी को बेचने का सनसनीखेज आरोप, बोली- दूसरी महिला के साथ मिलकर किया सौदा
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले पीटा, फिर गला दबाकर मार डाला
इसके बाद आरोपी दूसरे घर में पहुंचे, जहां 21 वर्षीय अनु मौजूद थी। आरोप है कि दोनों ने पहले उसके साथ मौजूद मुंहबोले भाई मनमोहन पांडे के साथ मारपीट की और फिर अनु पर हमला कर दिया। युवती के साथ बेरहमी से मारपीट करने के बाद कथित तौर पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई।


बेटी का रहन-सहन नहीं था पसंद
बताया जा रहा है कि अनु उर्फ नंदनी कर्नाटक के विजयपुर स्थित एक मॉल में नौकरी करती थी और उसका रहन-सहन आरोपियों को पसंद नहीं था। वह बॉयकट हेयर रखती थी और लड़कों जैसे पहनावे व जीवनशैली में रहती थी। रक्षाबंधन के मौके पर घर आने के बाद परिवार में विवाद बढ़ गया और कथित तौर पर यही विवाद उसकी हत्या की वजह बन गया।

गांव के बाहर से पिता गिरफ्तार
वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। मां की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिछोर थाना प्रभारी शिवम सिंह राजावत की टीम ने गांव के बाहर से मुख्य आरोपी पिता भगवान सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी सौरभ कुमार के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह ऑनर किलिंग का मामला है। पिता और चाचा पर युवती की हत्या का आरोप है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed