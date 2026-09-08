छिंदवाड़ा न्यूज: बोलेरो से 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, जनपद सदस्य समेत दो आरोपी गिरफ्तार

देलाखारी चौकी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सफेद बोलेरो वाहन से अंग्रेजी शराब की 6 पेटियां जब्त की हैं। पुलिस ने मामले में सांगाखेड़ा क्षेत्र के जनपद सदस्य नारायण पिता जबू सिंह भोपा और रामसिंह पिता सुमर सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोका बोलेरो वाहन

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पुलिस के अनुसार, देलाखारी चौकी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सांगाखेड़ा क्षेत्र में बोलेरो वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी रविंद्र पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने संदिग्ध सफेद बोलेरो क्रमांकको रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से अंग्रेजी शराब की 6 पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने शराब जब्त करने के साथ बोलेरो वाहन को भी कब्जे में ले लिया।

जनपद सदस्य का नाम सामने आने से मामला चर्चा में

पुलिस कार्रवाई में सांगाखेड़ा के जनपद सदस्य नारायण पिता जबू सिंह भोपा का नाम सामने आने के बाद मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने नारायण और रामसिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

धारा 34(2) में केस, दोनों जेल भेजे

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया। आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में देलाखारी चौकी प्रभारी रविंद्र पवार, मधु कुलस्ते, प्रमोद उइके और भीम सिंह परते की भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।