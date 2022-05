{"_id":"626f729f8f5c8e3c6b358479","slug":"mp-corona-update-23-new-positives-found-in-the-state-2-out-of-18-hospitalized-on-oxygen-support","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mp corona update: प्रदेश में 23 नए पॉजिटिव मिले, अस्पताल में भर्ती 18 में से 2 ऑक्सीजन सपोर्ट पर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 02 May 2022 11:26 AM IST