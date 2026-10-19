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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Morena News ›   Morena: Thieves Steal 45,000 Cash and Jewellery from BJP Leader’s Locked House, Police Scan CCTV Footage

मुरैना: भाजपा नेता के बंद मकान से 45 हजार नकद समेत 4 लाख के जेवर ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

Mon, 19 Oct 2026 10:49 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:49 AM IST
सार

सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात बदमाश करीब 4 लाख रुपये का सामान, 45 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बाइक सवार संदिग्धों की पहचान में जुटी है।

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Morena: Thieves Steal 45,000 Cash and Jewellery from BJP Leader’s Locked House, Police Scan CCTV Footage
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहर की कृष्णा बिहार कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने भाजपा के प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक और अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह तोमर के बंद मकान को निशाना बनाया। चोर घर के ताले तोड़कर करीब 4 लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी करके ले गए। चोरी गए सामान में 45 हजार रुपये नकद सहित सोने और चांदी के कई बहुमूल्य जेवर शामिल हैं। चोरी की यह पूरी वारदात 16 अक्तूबर की रात को अंजाम दी गई।

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ताले तोड़कर बक्से से उड़ाए जेवर
वारदात के समय लोकेंद्र सिंह तोमर के माता-पिता किसी आवश्यक काम से गांव गए हुए थे। घर में किसी के मौजूद न होने के कारण सूना मकान देखकर चोरों ने मुख्य दरवाजों के ताले तोड़ दिए और भीतर दाखिल हो गए। बदमाशों ने पूरे घर के सामान को खंगाला और कमरे में रखे लोहे के बक्से को तोड़ दिया। चोर बक्से में रखे 45 हजार रुपये नकद, सोने की झुमकी, सोने की अंगूठी और चांदी की दो जोड़ी पायल लेकर मौके से फरार हो गए। परिजनों के गांव से वापस लौटने पर टूटे हुए ताले और बिखरा सामान देखकर इस चोरी का पता चला।
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सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की तलाश
स्टेशन रोड थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया कि कृष्णा बिहार कॉलोनी में चोरी की यह घटना हुई है। परिजनों के गांव से लौटने के पश्चात इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस की टीम अब आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में लगी हुई है। जांच प्रक्रिया के दौरान फुटेज में बाइक पर जाते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्ति नजर आए हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर उन संदिग्धों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी हुई है।

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