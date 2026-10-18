शहडोल: देवलोंद थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार की गाड़ी में टक्कर मारने वाले चालक-मालिक गिरफ्तार

शहडोल जिले के देवलोंद थाना क्षेत्र में नायब तहसीलदार के शासकीय वाहन में टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के तुरंत बाद हरकत में आई पुलिस ने चंद घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को पकड़कर मामले में कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर देवलोंद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

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