-सभा की कमान मीनाक्षी नटराजन के हाथों में वहीं मंच पर 27 नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी के पास कमलनाथ और ज्योतारादित्य सिंधिया बैठेंगे।



-मंदसौर फायरिंग में मृत किसानों के घरवालों को राहुल गांधी की सभा में जाने से रोका। एडीएम फोन करके परिजनों को सभास्थल जाने से रोकने की धमकी दे रहे हैं।



-मंच पर बीते वर्ष आंदोलन मे गोलीकांड व पुलिस पिटाई मे मृत किसानों का अस्थि कलश रखा गया।

MP: Parents of Abhishek Patidar, who died during #Mandsaur farmers' protest last year,say, 'SDM (Sub-Divisional Magistrate) called our other son & asked who among us will meet Rahul Gandhi, when my son told him that my parents are going,SDM said ask them to not meet Rahul Gandhi' pic.twitter.com/aVE9UgfAaq