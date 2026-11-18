जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। घुनवारा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्कूल की छात्राएं पढ़ाई करने के बजाय विद्यालय के शौचालय की सफाई करती नजर आ रही हैं। किसी छात्रा के हाथ में वाइपर है तो कोई पानी का जग लेकर फर्श पर पानी डालते हुए सफाई में जुटी दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

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