मैहर: लापरवाही ने बुझाया घर का चिराग, खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से चार साल के मासूम की मौत

मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत परसोखा गांव में गुरुवार शाम दर्दनाक हादसे में चार वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के पास खुले पड़े सेप्टिक टैंक में पानी भरा हुआ था। इसी दौरान मासूम अंश चौधरी अचानक टैंक में गिर गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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