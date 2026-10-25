एमपी न्यूज: माधव टाइगर रिजर्व में तीसरी बार गूंजी किलकारी, बाघों की संख्या बढ़कर 11 पहुंची

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माधव टाइगर रिजर्व में 10 मार्च, 2023 को बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से रिजर्व परिसर में तीसरी बार नन्हे शावकों का जन्म हुआ है। वन प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी इन दो नए शावकों के जन्म को बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं।बाघिन MT3 का यह दूसरा प्रसव है। इससे पहले भी उसने दो शावकों को जन्म दिया था, जिनमें एक नर और एक मादा शावक शामिल हैं। ये दोनों शावक अब लगभग 28 महीने के हो चुके हैं। इन दो नए शावकों के जन्म के साथ ही माधव टाइगर रिजर्व में जन्म लेने वाले बाघों की कुल संख्या बढ़कर छह हो गई है। वहीं, वर्तमान में इस रिजर्व में दो प्रसव योग्य बाघिनें मौजूद हैं।माधव टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या और आबादी लगातार बढ़ने के पीछे वन क्षेत्र के मैदानी अमले, पशु चिकित्सा दल, रिजर्व प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर प्रयासों की अहम भूमिका रही है। बाघिन MT3 के इस नए प्रसव ने मध्य प्रदेश में बाघ पुनर्स्थापना और संरक्षण कार्यक्रम को एक और बड़ी सफलता दिलाई है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि रिजर्व में बाघों के लिए अनुकूल वन्यजीव आवास तैयार करने और उनकी आबादी को स्थायी रूप से विकसित करने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है