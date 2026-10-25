फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-rss-path-sanchalan-and-centenary-year-grand-gathering-event-2026

इंदौर: 345 बस्तियों से निकले आरएसएस के पथ संचलन, मंत्री विजयवर्गीय ने मिलाई कदमताल

Sun, 25 Oct 2026 12:27 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sun, 25 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

इंदौर और महू क्षेत्र में आरएसएस द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें 345 बस्तियों के स्वयंसेवक शामिल हुए। संघ के शताब्दी वर्ष के समापन पर 28 अक्टूबर को डेली कॉलेज में वृहत एकत्रीकरण होगा, जहां राष्ट्र निर्माण का संकल्प दोहराया जाएगा। 

विज्ञापन
indore-rss-path-sanchalan-and-centenary-year-grand-gathering-event-2026
मंत्री विजयवर्गीय भी पथ संचलन में शामिल हुए। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रविवार को इंदौर और महू क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। इंदौर विभाग के 4 महानगरीय जिलों के 34 नगरों की करीब 345 बस्तियों तथा महू ग्रामीण के 6 खंडों के 65 मंडलों में इस संचलन का आयोजन किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के कई बड़े नेता पथ संचलन में कदमताल मिलाते हुए दिखे। 
विज्ञापन


प्रमुख मार्गों से निकले स्वयंसेवक
स्वयंसेवक अपनी-अपनी बस्तियों के प्रमुख मार्गों से कदमताल करते हुए निकले। इस आयोजन की तैयारियां पिछले 1 महीने से लगातार की जा रही थीं। इसके साथ ही विभिन्न शाखाओं में स्वयंसेवक समता का अभ्यास भी कर रहे थे।
विज्ञापन


28 अक्टूबर को होगा वृहत एकत्रीकरण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के समापन कार्यक्रम के रूप में 28 अक्टूबर को इंदौर विभाग का वृहत एकत्रीकरण आयोजित किया जाएगा। डेली कॉलेज परिसर में शाम 4:30 बजे से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इंदौर विभाग के 5 जिलों के सक्रिय स्वयंसेवक शामिल होंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


चरैवेति-चरैवेति का संदेश
इस एकत्रीकरण का ध्येय वाक्य चरैवेति-चरैवेति रखा गया। इसका मुख्य संदेश यह था कि स्वयंसेवक राष्ट्रकार्य को निरंतर, निर्बाध और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते रहें। संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्र निर्माण तथा व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन के कार्य को जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। संघ के अनुसार, भारत को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से स्वयंसेवक भविष्य में भी इसी प्रकार ऊर्जा, उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed