इंदौर: 345 बस्तियों से निकले आरएसएस के पथ संचलन, मंत्री विजयवर्गीय ने मिलाई कदमताल

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स्वयंसेवक अपनी-अपनी बस्तियों के प्रमुख मार्गों से कदमताल करते हुए निकले। इस आयोजन की तैयारियां पिछले 1 महीने से लगातार की जा रही थीं। इसके साथ ही विभिन्न शाखाओं में स्वयंसेवक समता का अभ्यास भी कर रहे थे।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के समापन कार्यक्रम के रूप में 28 अक्टूबर को इंदौर विभाग का वृहत एकत्रीकरण आयोजित किया जाएगा। डेली कॉलेज परिसर में शाम 4:30 बजे से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इंदौर विभाग के 5 जिलों के सक्रिय स्वयंसेवक शामिल होंगे।इस एकत्रीकरण का ध्येय वाक्य चरैवेति-चरैवेति रखा गया। इसका मुख्य संदेश यह था कि स्वयंसेवक राष्ट्रकार्य को निरंतर, निर्बाध और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते रहें। संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्र निर्माण तथा व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन के कार्य को जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। संघ के अनुसार, भारत को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से स्वयंसेवक भविष्य में भी इसी प्रकार ऊर्जा, उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे।