ओंकारेश्वर में नर्मदा का विकराल रूप: घाटों पर 10 फीट बढ़ा जलस्तर, बरगी से छोड़ा जा रहा चार हजार क्यूसेक पानी

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वर्तमान स्थिति में ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट बंद हैं। बांध की आठों टरबाइनों के माध्यम से लगभग 1896 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बरगी बांध से करीब 3990 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।बरगी बांध के 13 गेट लगभग 1.96 मीटर तक खोले गए हैं। बरगी से छोड़ा गया पानी नर्मदा के प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हुए इंदिरा सागर बांध में पहुंचेगा और वहां से नर्मदा के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देगा।सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंदिरा सागर बांध में फिलहाल पर्याप्त खाली क्षमता उपलब्ध है। इंदिरा सागर देश के बड़े जलाशयों में शामिल है और इसका जलभराव क्षेत्र काफी विस्तृत है। यही कारण है कि ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी को तत्काल ओंकारेश्वर क्षेत्र में किसी बड़े खतरे के रूप में नहीं देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों में इंदिरा सागर अथवा ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलने की तत्काल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि लगातार बारिश और जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाले पानी को देखते हुए बांध प्रबंधन द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है।ओंकारेश्वर में नर्मदा का बढ़ता जलस्तर तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का विषय जरूर है, लेकिन नदी का प्रवाह तेज होने के कारण सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों में ही रहें तथा गहरे पानी में जाने का प्रयास न करें। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को घाटों के आसपास ले जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।ये भी पढ़ें-बरगी से छोड़े गए पानी का प्रभाव आगामी समय में नर्मदा के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि इंदिरा सागर जलाशय में उपलब्ध खाली क्षमता फिलहाल राहत देने वाली स्थिति है, फिर भी बारिश की स्थिति और जलप्रवाह में होने वाले बदलाव को देखते हुए प्रशासन एवं बांध प्रबंधन की निगाहें नर्मदा के जलस्तर पर टिकी हैं।फिलहाल, ओंकारेश्वर में स्थिति सामान्य है, लेकिन नर्मदा अपने पूरे वेग में है। घाटों पर बढ़ा हुआ करीब 10 फीट जलस्तर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को प्रकृति की शक्ति का एहसास करा रहा है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।