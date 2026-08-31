नेहा पच्चीसिया: SIT टीम ने CSP ऑफिस की सील तोड़कर खोला ताला, दस्तावेज समेत डिजिटल साक्ष्य जब्त; जानें मामला

विज्ञापन

कटनी में बहुचर्चित जमीन सौदेबाजी और पद के दुरुपयोग मामले में घिरीं निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां जिला न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तो वहीं अब कटनी पहुंची SIT टीम ने सबूत जुटाने CSP ऑफिस में लगी सील तोड़ते हुए घंटों तक तलाशी अभियान चलाया और मौके से डिजिटल साक्ष्य समेत कागजी दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें हत्या से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें, केस डायरी, बीएनएसएस रजिस्टर और डिजिटल साक्ष्यों में सीसीटीवी DVR बॉक्स, टैपटॉप समेत अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। अब इन डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच कर डिलीट डेटा भी खंगालते हुए सबूत जुटाए जाएंगे।