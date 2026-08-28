फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Katni News ›   Katni: Railways’ Big Raksha Bandhan Relief, 5 Special Trains to Run via Katni Route; Thousands to Benefit

कटनी: रक्षाबंधन पर रेलवे का बड़ा तोहफा, कटनी रूट पर दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें, हजारों यात्रियों को राहत

Fri, 28 Aug 2026 08:28 AM IST
कटनी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी Published by: कटनी ब्यूरो Updated Fri, 28 Aug 2026 08:28 AM IST
सार

रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए कटनी और कटनी मुड़वारा रूट से गुजरने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों स्टेशनों पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है।

विज्ञापन
Katni: Railways’ Big Raksha Bandhan Relief, 5 Special Trains to Run via Katni Route; Thousands to Benefit
रक्षाबंधन पर कटनी रूट पर दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने कटनी और कटनी मुड़वारा रूट से गुजरने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
विज्ञापन


रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम-मध्य रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन के अनुसार कटनी स्टेशन और कटनी मुड़वारा होकर गुजरने वाली कुल 5 स्पेशल ट्रेनों का संचालन विभिन्न फेरों में किया जाएगा। इससे रक्षाबंधन के दौरान घर जाने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे द्वारा भोपाल-रीवा-भोपाल सुपरफास्ट स्पेशल (02155/02156 एवं 02189/02190) को 25 से 31 अगस्त के बीच कई फेरों में चलाया जा रहा है। यह ट्रेन भोपाल से बीना, सागर, दमोह और कटनी मुड़वारा होते हुए रीवा पहुंचेगी, जिससे विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: कुबेरेश्वर धाम से दिल्ली लौट रहे युवक को ट्रेन में हृदयाघात, मालवा एक्सप्रेस रोक कर बचाई जान
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर रक्षाबंधन स्पेशल (01701/01702) का भी संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 29 अगस्त को जबलपुर से रवाना होकर कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। वहीं स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अगस्त से 31 अगस्त तक सतना-कटनी अनारक्षित रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन (09016) भी चलाई जाएगी। 

रेलवे ने त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। कटनी और कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी जवान तैनात किए गए हैं। स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि जेबकतरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी की जानकारी लेकर समय पर टिकट बुक करें ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed