इंदौर: मजदूरी कर रहे 14 साल के बालक की दर्दनाक मौत, ठेकेदार पर केस दर्ज, माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

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बाणगंगा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा 4 जुलाई की शाम करीब 6 बजे हुआ था। मूल रूप से अलीराजपुर के जोबट निवासी 14 वर्षीय जयेश पुत्र ज्ञानसिंह डावर ग्राम बरदरी स्थित साइट पर रोज की तरह काम कर रहा था। काम के दौरान निर्माण स्थल पर फैला हुआ खुला बिजली का तार अचानक जयेश के संपर्क में आ गया, जिससे उसे भीषण करंट लगा और वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा।घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद साथी मजदूर और परिजन जयेश को इलाज के लिए पास के अरविंदो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि साइट पर खुले तार छोड़े जाने और सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने देवास निवासी ठेकेदार दानिश खान को आरोपी बनाया है।बताया जाता है कि जयेश का पूरा परिवार इंदौर में मजदूरी करने आया हुआ था। हादसे के वक्त उसके माता-पिता और भाई भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। यह इमारत कॉन्ट्रैक्टर प्रबल गुप्ता द्वारा बनवाई जा रही थी, जबकि साइट की देखरेख और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार दानिश खान की थी।साइट पर एक अस्थायी ऑफिस बनाया गया था, जहां बिजली के तार खुले पड़े थे। वहां कार्यरत मजदूरों ने ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर को इन खुले तारों के बारे में कई बार आगाह किया था, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों ने लापरवाही बरती और इस खतरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इसी अनदेखी ने एक मासूम बाल मजदूर की जान ले ली।