जबलपुर में हादसा: मोटरसाइकिलों में आमने-सामने से भिड़ंत में बच्ची की मौत, चार लोग घायल

मझौली थानांतर्गत ग्राम सोनवाली के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में सीधी भिड़ंत हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल में सवार दस वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई तथा चार व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

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