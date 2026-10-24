इंदौर की बड़ी खबरेंः टाइगर श्रॉफ केस का आरोपी गिरफ्तार, तेंदुआ पकड़ाया, पुलिस को मिले 20 लाख के मोबाइल

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2. इंदौर के क्रिसेंट वॉटर पार्क के पास पिंजरे में एक स्वस्थ नर तेंदुआ कैद हो गया है, जिससे उमरिया खुर्द के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, हालांकि घायल तेंदुए की तलाश अब भी जारी है।3. इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 112 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये है। पुलिस ने मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटा दिए। वर्ष 2026 में अब तक कुल 1045 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने नागरिकों से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अपील की।4. प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज की दूसरी भुजा 28 अक्टूबर से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे। दूसरी भुजा शुरू होने के बाद उज्जैन जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।5. इंदौर के कुमेड़ी एमआर-10 पर 100 करोड़ की लागत से बने अंतरर्राज्यीय बस टर्मिनल का 28 अक्टूबर से ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।