इंदौर: पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीण बोले- घायल तेंदुआ अभी भी घूम रहा बाहर

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तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से उमरिया खुर्द और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। हालांकि, ग्रामीणों की चिंता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। गौरतलब है कि गुरुवार को इसी इलाके में एक अन्य तेंदुआ देखा गया था, जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। ग्रामीणों को आशंका है कि पिंजरे में पकड़ा गया स्वस्थ तेंदुआ उस घायल तेंदुए से अलग है, जिसके चलते इलाके में दूसरे तेंदुए की तलाश अब भी जारी है।क्रिसेंट वॉटर पार्क के नजदीक स्थित उमरिया खुर्द गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया था। तेंदुए को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पकड़ने के लिए क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। शनिवार को आखिरकार खाने की तलाश करते हुए एक तेंदुआ पिंजरे के अंदर आ गया और कैद हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पुष्टि की कि पकड़ा गया वन्यजीव एक स्वस्थ नर तेंदुआ है।गुरुवार को एक स्थानीय ग्रामीण के घर के नजदीक एक तेंदुआ नजर आया था, जिसके चेहरे और सिर पर खून के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की विशेष टीमें लगातार इस जंगली जानवर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं। अब स्वस्थ तेंदुए के पकड़े जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यही वह तेंदुआ है जो पहले दिखाई दिया था, या फिर घायल तेंदुआ अब भी क्षेत्र में ही छिपा हुआ है। फिलहाल इस बात की कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके चलते वन विभाग की टीमें अभी भी आसपास के जंगलों में सक्रिय हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही हैं।वन विभाग पकड़े गए इस स्वस्थ तेंदुए को मानव बस्तियों से कोसों दूर एक सुरक्षित जंगल में छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि पिंजरे में कैद तेंदुआ पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में है, जिसे जल्द ही किसी दूरस्थ प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। विभाग की मुख्य प्राथमिकता इस वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण अंचल के लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रखना है।