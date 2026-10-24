फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-crescent-water-park-leopard-captured-forest-department

इंदौर: पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीण बोले- घायल तेंदुआ अभी भी घूम रहा बाहर

Sat, 24 Oct 2026 01:14 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 PM IST
सार

इंदौर के क्रिसेंट वॉटर पार्क के पास पिंजरे में एक स्वस्थ नर तेंदुआ कैद हो गया है, जिससे उमरिया खुर्द के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, हालांकि घायल तेंदुए की तलाश अब भी जारी है।
 

विज्ञापन
indore-crescent-water-park-leopard-captured-forest-department
पिंजरे में तेंदुआ। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर के क्रिसेंट वॉटर पार्क के पास पिछले कुछ दिनों से दहशत का पर्याय बने तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। शनिवार को वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक नर तेंदुआ कैद हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह तेंदुआ भोजन की तलाश में पिंजरे के पास पहुंचा था और जांच में पूरी तरह स्वस्थ पाया गया है। अब वन विभाग इसे सुरक्षित रूप से आबादी से दूर घने जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहा है।
विज्ञापन


उमरिया खुर्द और आसपास के क्षेत्र में राहत और चिंता
तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से उमरिया खुर्द और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। हालांकि, ग्रामीणों की चिंता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। गौरतलब है कि गुरुवार को इसी इलाके में एक अन्य तेंदुआ देखा गया था, जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। ग्रामीणों को आशंका है कि पिंजरे में पकड़ा गया स्वस्थ तेंदुआ उस घायल तेंदुए से अलग है, जिसके चलते इलाके में दूसरे तेंदुए की तलाश अब भी जारी है।
विज्ञापन


भोजन की तलाश में पिंजरे तक पहुंचा वन्यजीव
क्रिसेंट वॉटर पार्क के नजदीक स्थित उमरिया खुर्द गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया था। तेंदुए को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पकड़ने के लिए क्षेत्र में कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। शनिवार को आखिरकार खाने की तलाश करते हुए एक तेंदुआ पिंजरे के अंदर आ गया और कैद हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पुष्टि की कि पकड़ा गया वन्यजीव एक स्वस्थ नर तेंदुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


घायल तेंदुए की मौजूदगी को लेकर अब भी असमंजस
गुरुवार को एक स्थानीय ग्रामीण के घर के नजदीक एक तेंदुआ नजर आया था, जिसके चेहरे और सिर पर खून के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। वन विभाग की विशेष टीमें लगातार इस जंगली जानवर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं। अब स्वस्थ तेंदुए के पकड़े जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यही वह तेंदुआ है जो पहले दिखाई दिया था, या फिर घायल तेंदुआ अब भी क्षेत्र में ही छिपा हुआ है। फिलहाल इस बात की कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके चलते वन विभाग की टीमें अभी भी आसपास के जंगलों में सक्रिय हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही हैं।


आबादी से दूर सुरक्षित जंगल में भेजने की तैयारी
वन विभाग पकड़े गए इस स्वस्थ तेंदुए को मानव बस्तियों से कोसों दूर एक सुरक्षित जंगल में छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएफओ लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि पिंजरे में कैद तेंदुआ पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में है, जिसे जल्द ही किसी दूरस्थ प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। विभाग की मुख्य प्राथमिकता इस वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण अंचल के लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रखना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed