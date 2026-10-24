इंदौर अपराध: क्राइम ब्रांच ने 20 लाख रुपये कीमत के 112 गुम मोबाइल किए बरामद, असली मालिकों को लौटाए

इंदौर शहर में गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश कर उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 112 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर आवेदकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।

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