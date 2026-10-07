इंदौर: गमी से लौट रहे पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने कुचला, पिता की मौत

विज्ञापन

मांगलिया पुलिस चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय लीलाकिशन के रूप में हुई है। वहीं, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 20 वर्षीय बेटे की पहचान रोहन कसोले के रूप में की गई है। यह दुखद हादसा डाकाच्या के पास घटित हुआ। टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके।मृतक के परिजनों एवं रिश्तेदारों ने बताया कि लीलाकिशन और रोहन मंगलवार की सुबह बाइक से भोपाल स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां गमी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात इंदौर वापसी के दौरान यह अनहोनी घटित हो गई। पेशे से लीलाकिशन सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनका बेटा रोहन एक निजी टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां भी हैं। लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।