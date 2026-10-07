इंदौर: गमी से लौट रहे पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने कुचला, पिता की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Wed, 07 Oct 2026 10:38 AM IST
सार
लसूड़िया थाना क्षेत्र में मांगलिया के पास मंगलवार रात भीषण सड़क हादसे में भोपाल से लौट रहे बाइक सवार पिता लीलाकिशन की मौके पर मौत हो गई और बेटा रोहन गंभीर घायल हो गया। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया, पुलिस सीसीटीवी से जांच कर रही है।
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विस्तार
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत मांगलिया सेंट्रल प्वाइंट के समीप मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस दुर्घटना में बाइक सवार पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों पीड़ित भोपाल में आयोजित एक गमी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर इंदौर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
मौके पर ही तोड़ा दम, अस्पताल में बेटे का इलाज जारी
मांगलिया पुलिस चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय लीलाकिशन के रूप में हुई है। वहीं, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 20 वर्षीय बेटे की पहचान रोहन कसोले के रूप में की गई है। यह दुखद हादसा डाकाच्या के पास घटित हुआ। टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके।
सुबह भोपाल गए थे रिश्तेदारी में, लौटते समय हुई त्रासदी
मृतक के परिजनों एवं रिश्तेदारों ने बताया कि लीलाकिशन और रोहन मंगलवार की सुबह बाइक से भोपाल स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां गमी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात इंदौर वापसी के दौरान यह अनहोनी घटित हो गई। पेशे से लीलाकिशन सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनका बेटा रोहन एक निजी टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां भी हैं। लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
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मौके पर ही तोड़ा दम, अस्पताल में बेटे का इलाज जारी
मांगलिया पुलिस चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय लीलाकिशन के रूप में हुई है। वहीं, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 20 वर्षीय बेटे की पहचान रोहन कसोले के रूप में की गई है। यह दुखद हादसा डाकाच्या के पास घटित हुआ। टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके।
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सुबह भोपाल गए थे रिश्तेदारी में, लौटते समय हुई त्रासदी
मृतक के परिजनों एवं रिश्तेदारों ने बताया कि लीलाकिशन और रोहन मंगलवार की सुबह बाइक से भोपाल स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां गमी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात इंदौर वापसी के दौरान यह अनहोनी घटित हो गई। पेशे से लीलाकिशन सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत थे, जबकि उनका बेटा रोहन एक निजी टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां भी हैं। लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
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