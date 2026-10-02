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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Prayers offered at Khajrana Temple for Smit, who helped avert a Dubai-Israel plane crash plot.

इंदौर: दुबई-इजराइल प्लेन क्रेश साजिश को टालने वाले स्मित के लिए खजराना मंदिर में प्रार्थना

Fri, 02 Oct 2026 08:00 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 02 Oct 2026 08:00 AM IST
सार

 दुबई-इजराइल फ्लाइट को क्रैश करने की साजिश को नाकाम करने के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। 

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Indore: Prayers offered at Khajrana Temple for Smit, who helped avert a Dubai-Israel plane crash plot.
कैप्टन स्मित के लिए खजराना मंदिर में प्रार्थना - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर के खजराना मंदिर में कैप्टन स्मित मछार की सलामती के लिए प्रार्थना की गई। स्मित दुबई-इजराइल फ्लाइट को क्रैश करने की साजिश को नाकाम करते समय घायल हुए हैं और दुबई के अस्पताल में भर्ती हैं।

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इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जांबाज कैप्टन स्मित मछार के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए खजराना गणेश से प्रार्थना की। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक महेंद्र हार्डिया के साथ कार्यकर्ता कैप्टन स्मित मछार का फोटो लेकर खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री गणेश के पास जांबाज कैप्टन स्मित मछार का फोटो रखकर पूजा-अर्चना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए विशेष प्रार्थना की।

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भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि भारतीय पायलट मानवता के नायक बनकर उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ आतंकी घटना को होने से रोका, बल्कि अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों यात्रियों की जान की सुरक्षा की है। संकट की घड़ी में अपने जीवन की चिंता न कर यात्रियों की जिंदगी की रक्षा करके उन्होंने सच्ची मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम की है।

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उनकी बहादुरी पर देश को भी गर्व है। उन्होंने अपने साहस, धैर्य और सूझबूझ से एक बड़ी घटना को होने से बचाया है। उनकी बहादुरी को नमन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की कामना को लेकर भगवान खजराना गणेश जी से विशेष प्रार्थना की है।

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