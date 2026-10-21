इंदौर: तीन बच्चों के पिता की बिजली पोल से गिरकर मौत, लाइन सुधारने के दौरान गई कर्मचारी की जान

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हादसे के तुरंत बाद साथ में काम कर रहे अन्य कर्मचारी राजेंद्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिर में अत्यधिक चोट लगने की वजह से मंगलवार रात उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पलासिया पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र पिछले तीन वर्षों से क्यूस कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत थे, जो बिजली विभाग में ठेके पर काम करती है। वे एआई कमलेश के अधीन अपनी सेवाएं दे रहे थे। इससे पूर्व भी वे खाचरौद क्षेत्र में बिजली विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुके थे।मूल रूप से बागली के समीप के रहने वाले राजेंद्र अपने पीछे पत्नी, तीन बच्चे और दो भाइयों को छोड़ गए हैं। उनका छोटा भाई रविंद्र भी बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। इस घटना के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस अब इस पहलू की गहराई से जांच कर रही है कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही हुई थी या नहीं।