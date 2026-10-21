Indore: जिस मैदान पर हुई थी छात्रों की गूंज, वो अब नहीं मिलेगा किराए पर, प्लाॅट काट रहा आईडीए

19 सितंबर को राहुल गांधी ने इसी मैदान पर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके लिए कांग्रेस ने इंदौर विकास प्राधिकरण से जमीन किराए पर ली थी। अधिकारियों ने अस्थायी लीज के आधार पर किराए की गणना कर कांग्रेस से 14 लाख रुपये वसूले थे। जमीन की अनुमति देने में भी अधिकारियों ने काफी समय लगाया था। किराए को लेकर विवाद हुआ था और कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों को निशाने पर लिया था।

हाल ही में प्राधिकरण ने थोक पटाखा व्यापारियों को भी अस्थायी मार्केट तैयार करने के लिए यह जमीन किराए पर दी है। हालांकि, अब यहां आवासीय कॉलोनी विकसित होने के कारण अगले साल से पटाखों का कारोबार भी नहीं हो सकेगा।

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लंबे समय से कोर्ट में था जमीन का मामला

इस जमीन को लेकर लंबे समय से न्यायालय में मामला चल रहा था। हाल ही में फैसला प्राधिकरण के पक्ष में आने के बाद यहां कॉलोनी विकसित करने की प्रक्रिया तेज हुई है। योजना के तहत प्राधिकरण सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज लाइन सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा।

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रीजनल पार्क के सामने स्थित होने और आसपास का इलाका ग्रीन बेल्ट होने के कारण यहां विकसित होने वाली कॉलोनी के प्लॉट की मांग अधिक रहने की उम्मीद है। प्राधिकरण अगले साल से इन प्लॉटों की बिक्री शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

राहुल के आयोजन के लिए वसूले थे 14 लाख

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने यह जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण से किराए पर ली थी। अफसरों ने अस्थाई लीज की गणना कर जमीन का किराया 14 लाख रुपये कांग्रेस से वसूला था। जमीन की अनुमति देने में भी काफी वक्त अफसरों ने लिया था।