फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-my-hospital-junior-doctors-protest-bhopal-lathicharge-stipend

इंदौर: एमवाय अस्पताल में फूटा डॉक्टरों का गुस्सा, भोपाल लाठीचार्ज के विरोध में ओपीडी सेवाएं ठप

Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Tue, 08 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

इंदौर के एमवाय अस्पताल में भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने सुबह 11 बजे बाद ओपीडी सेवाएं बंद कर प्रदर्शन किया। डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
 

विज्ञापन
indore-my-hospital-junior-doctors-protest-bhopal-lathicharge-stipend
सुबह 11 बजे के बाद ओपीडी बंद कर धरने पर बैठे डॉक्टर - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भोपाल में स्टाइपेंड वृद्धि की मांग कर रहे डॉक्टरों पर हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के प्रयोग के विरोध में मंगलवार को एमवाय अस्पताल में जूनियर और इंटर्न डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी में सेवाएं देने के बाद काम पूरी तरह बंद कर दिया। इस अचानक हुए कार्य बहिष्कार से अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा और ओपीडी व्यवस्था प्रभावित हुई।
विज्ञापन


शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध
एमजीएम मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह सिद्धू ने कहा कि इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। भोपाल में उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था, लेकिन वहां उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदर्शन करने वाले सभी भावी चिकित्सक थे न कि कोई असामाजिक तत्व। इस तरह की कार्रवाई को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है।
विज्ञापन


निलंबन और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मांग रखी है कि भोपाल घटना के दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इसके साथ ही इंटर्न का स्टाइपेंड अन्य राज्यों की तर्ज पर बढ़ाया जाए। मांगें पूरी न होने की स्थिति में पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम मानदेय
इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें प्रतिमाह 14 हजार 337 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, जो देशभर में सबसे कम है। अन्य राज्यों में मेडिकल फीस कम होने के बावजूद डॉक्टरों को इससे अधिक मानदेय दिया जाता है। दिन-रात सेवाएं देने वाले डॉक्टरों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किए जाने पर आक्रोश जताया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed