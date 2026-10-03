इंदौर: बैंक और प्ले स्कूल समेत 4 इमारतें सील, फायर सेफ्टी में लापरवाही पर निगम की बड़ी कार्रवाई

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निगम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पहले भवन में एक्सिस बैंक, होम्योपैथिक क्लिनिक, मेडिकल स्टोर और दो ऑफिस संचालित पाए गए। दूसरे भवन में इक्विटस फाइनेंस बैंक, अपोलो फार्मेसी, पांच डॉक्टरों के क्लिनिक, सेटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क का कार्यालय और संपदा ऑफिस संचालित हो रहा था। तीसरे भवन में कोटक महिंद्रा बैंक, बीएसएफ जिम, डॉ. मंजू पाटीदार का क्लिनिक, समीर हेयर सैलून और लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल संचालित पाया गया। वहीं चौथे भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चार डॉक्टरों के क्लिनिक, चार चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस और चार अन्य डॉक्टरों के क्लिनिक संचालित मिले।नगर निगम के अनुसार, निरीक्षण के दौरान इन भवनों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं पाई गईं। भवनों में संचालित गतिविधियों और लोगों की आवाजाही को देखते हुए निगम ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीलिंग की यह कदम उठाया। यह पूरी कार्रवाई आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश और अपर आयुक्त प्रखर सिंह के निर्देशन में संपन्न की गई।नगर निगम ने व्यावसायिक, संस्थागत, बहुमंजिला और सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों के मालिकों और संचालकों से अपने परिसरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच कराने की अपील की है। निगम ने विशेष रूप से फायर फाइटिंग सिस्टम, अग्निशमन उपकरण, फायर अलार्म, आपातकालीन निकास, फायर एग्जिट और अग्निशमन के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा इंतजामों को तुरंत दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है।