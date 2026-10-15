इंदौर: दस साल की बच्ची की मौत के बाद क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अस्वस्थ होने पर जूनी इंदौर क्षेत्र स्थित हर्ष क्लिनिक ले जाया गया था। वहां इलाज के दौरान जब बच्ची की हालत अचानक अधिक बिगड़ने लगी, तो उसे गंभीर स्थिति में तत्काल महाराजा यशवंतराव अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि एमवाय अस्पताल पहुंचने पर वहां तैनात डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि इस क्लिनिक में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था और इलाज के लिए आवश्यक वैध शैक्षणिक डिग्रियों व दस्तावेजों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे।मामले की विस्तृत जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि हर्ष क्लिनिक में पूर्व में भी इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो चुकी थी। उस समय भी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को बंद करा दिया था। इसके बावजूद आरोपी संचालकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन दोबारा शुरू कर दिया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने क्लिनिक संचालक श्रीचंद बागेजा और इलाज करने वाले डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा एक सौ पांच सहित अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं में गंभीर अपराध दर्ज किया है।जूनी इंदौर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही आरोपी डॉक्टर और संचालक की शैक्षणिक डिग्रियों, पंजीयन और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आने वाले अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आगे भी सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।