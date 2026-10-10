इंदौरः भारत और वेस्टइंडीज मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, स्टेडियम के बाहर सजा क्रिकेट का बाजार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 10 Oct 2026 12:42 PM IST
सार
इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें दोनों टीमों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम शामिल हैं।
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विस्तार
होलकर स्टेडियम में होने वाले भारत और वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले को लेकर इंदौर शहर में क्रिकेट का रोमांच चरम पर पहुंच गया है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का शनिवार को दोपहर में चार्टर्ड फ्लाइट से इंदौर आगमन होगा। इसके बाद खिलाड़ी सीधे अपने निर्धारित होटलों के लिए रवाना होंगे, जहां भारतीय टीम रेडिसन होटल में और वेस्टइंडीज टीम मैरिएट होटल में ठहरेगी। मैच को लेकर शहर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खेलप्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
खिलाड़ियों के लिए विशेष पिचों के इंतजाम
मैदान के बाहर अभ्यास के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बल्लेबाजों की नेट प्रैक्टिस के लिए अमय खुरासिया एकेडमी में दो नई पिचें तैयार की गई हैं ताकि उन्हें होलकर स्टेडियम जैसी ही मैच की परिस्थितियां मिल सकें। इसके अतिरिक्त स्टेडियम के अंदर गेंदबाजों के अभ्यास के लिए भी दो अलग पिचें बनाई गई हैं। खिलाड़ियों के लिए कोई अनिवार्य अभ्यास सत्र नहीं है, इसलिए वे अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास का निर्णय लेंगे।
ओस की चुनौती से निपटने की खास रणनीति
होलकर स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, जहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। हालांकि, रात के समय ओस गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए मैदान पर विशेष प्रकार की घास लगाई गई है, जिससे ओस के असर को कम किया जा सके और मैच का रोमांच बना रहे।
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स्थानीय स्तर पर तकनीकी संचालन में भागीदारी
भारतीय टीम में इंदौर का कोई सीधा खिलाड़ी शामिल नहीं है, लेकिन तकनीकी संचालन में शहर का अहम योगदान रहेगा। इंदौर के अंतरराष्ट्रीय अंपायर नितिन मेनन इस सीरीज में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चार अन्य सदस्यों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें जयंत वानखेड़े और मयंक थनवार स्कोरर की भूमिका में होंगे, जबकि अमित पारखे मीडिया बॉक्स का जिम्मा संभालेंगे।
स्टेडियम के बाहर सजा क्रिकेट बाजार
होलकर स्टेडियम के बाहर फुटपाथों पर टीम इंडिया की जर्सी, टी-शर्ट और कैप की दुकानें सज चुकी हैं, जहां प्रशंसक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मराठा होलकर राजवंश के नाम पर स्थापित इस ऐतिहासिक स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 30 हजार है। अपनी बेहतरीन जल निकासी और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह मैदान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
भारतीय टीम के 15 सदस्यीय खिलाड़ी
बीसीसीआई द्वारा घोषित इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
एयरपोर्ट से होटल और स्टेडियम तक की आवाजाही के लिए रूट तय कर दिए गए हैं। खिलाड़ियों को सुपर कॉरिडोर और एमआर-10 के रास्ते होटल पहुंचाया जाएगा, जबकि अभ्यास के दौरान एबी रोड का उपयोग होगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए होटलों और स्टेडियम के आसपास विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरों के साथ आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की तैयारी है।
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खिलाड़ियों के लिए विशेष पिचों के इंतजाम
मैदान के बाहर अभ्यास के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बल्लेबाजों की नेट प्रैक्टिस के लिए अमय खुरासिया एकेडमी में दो नई पिचें तैयार की गई हैं ताकि उन्हें होलकर स्टेडियम जैसी ही मैच की परिस्थितियां मिल सकें। इसके अतिरिक्त स्टेडियम के अंदर गेंदबाजों के अभ्यास के लिए भी दो अलग पिचें बनाई गई हैं। खिलाड़ियों के लिए कोई अनिवार्य अभ्यास सत्र नहीं है, इसलिए वे अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास का निर्णय लेंगे।
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ओस की चुनौती से निपटने की खास रणनीति
होलकर स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, जहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। हालांकि, रात के समय ओस गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए मैदान पर विशेष प्रकार की घास लगाई गई है, जिससे ओस के असर को कम किया जा सके और मैच का रोमांच बना रहे।
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स्थानीय स्तर पर तकनीकी संचालन में भागीदारी
भारतीय टीम में इंदौर का कोई सीधा खिलाड़ी शामिल नहीं है, लेकिन तकनीकी संचालन में शहर का अहम योगदान रहेगा। इंदौर के अंतरराष्ट्रीय अंपायर नितिन मेनन इस सीरीज में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चार अन्य सदस्यों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें जयंत वानखेड़े और मयंक थनवार स्कोरर की भूमिका में होंगे, जबकि अमित पारखे मीडिया बॉक्स का जिम्मा संभालेंगे।
स्टेडियम के बाहर सजा क्रिकेट बाजार
होलकर स्टेडियम के बाहर फुटपाथों पर टीम इंडिया की जर्सी, टी-शर्ट और कैप की दुकानें सज चुकी हैं, जहां प्रशंसक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मराठा होलकर राजवंश के नाम पर स्थापित इस ऐतिहासिक स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 30 हजार है। अपनी बेहतरीन जल निकासी और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह मैदान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
भारतीय टीम के 15 सदस्यीय खिलाड़ी
बीसीसीआई द्वारा घोषित इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
एयरपोर्ट से होटल और स्टेडियम तक की आवाजाही के लिए रूट तय कर दिए गए हैं। खिलाड़ियों को सुपर कॉरिडोर और एमआर-10 के रास्ते होटल पहुंचाया जाएगा, जबकि अभ्यास के दौरान एबी रोड का उपयोग होगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए होटलों और स्टेडियम के आसपास विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरों के साथ आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की तैयारी है।