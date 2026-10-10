इंदौरः भारत और वेस्टइंडीज मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, स्टेडियम के बाहर सजा क्रिकेट का बाजार

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मैदान के बाहर अभ्यास के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बल्लेबाजों की नेट प्रैक्टिस के लिए अमय खुरासिया एकेडमी में दो नई पिचें तैयार की गई हैं ताकि उन्हें होलकर स्टेडियम जैसी ही मैच की परिस्थितियां मिल सकें। इसके अतिरिक्त स्टेडियम के अंदर गेंदबाजों के अभ्यास के लिए भी दो अलग पिचें बनाई गई हैं। खिलाड़ियों के लिए कोई अनिवार्य अभ्यास सत्र नहीं है, इसलिए वे अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यास का निर्णय लेंगे।होलकर स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, जहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। हालांकि, रात के समय ओस गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए मैदान पर विशेष प्रकार की घास लगाई गई है, जिससे ओस के असर को कम किया जा सके और मैच का रोमांच बना रहे।भारतीय टीम में इंदौर का कोई सीधा खिलाड़ी शामिल नहीं है, लेकिन तकनीकी संचालन में शहर का अहम योगदान रहेगा। इंदौर के अंतरराष्ट्रीय अंपायर नितिन मेनन इस सीरीज में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चार अन्य सदस्यों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें जयंत वानखेड़े और मयंक थनवार स्कोरर की भूमिका में होंगे, जबकि अमित पारखे मीडिया बॉक्स का जिम्मा संभालेंगे।होलकर स्टेडियम के बाहर फुटपाथों पर टीम इंडिया की जर्सी, टी-शर्ट और कैप की दुकानें सज चुकी हैं, जहां प्रशंसक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मराठा होलकर राजवंश के नाम पर स्थापित इस ऐतिहासिक स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 30 हजार है। अपनी बेहतरीन जल निकासी और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह मैदान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।बीसीसीआई द्वारा घोषित इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है।एयरपोर्ट से होटल और स्टेडियम तक की आवाजाही के लिए रूट तय कर दिए गए हैं। खिलाड़ियों को सुपर कॉरिडोर और एमआर-10 के रास्ते होटल पहुंचाया जाएगा, जबकि अभ्यास के दौरान एबी रोड का उपयोग होगा। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए होटलों और स्टेडियम के आसपास विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरों के साथ आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की तैयारी है।