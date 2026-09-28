इंदौर: होलकर साइंस कॉलेज में करणी सेना और ABVP के बीच भारी बवाल, पुलिस बल तैनात

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विवाद की गंभीरता और छात्रों के आमने-सामने आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। भंवरकुआं पुलिस सहित आसपास के थानों का भारी पुलिस बल तत्काल कॉलेज परिसर में पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया। एहतियात के तौर पर और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पूरे कॉलेज परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी में स्थिति नियंत्रण में रही।दरअसल, यह पूरा मामला कुछ दिन पहले आयोजित गणपति विसर्जन चल समारोह से शुरू हुआ था। समारोह के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। देखते ही देखते यह बहस हिंसक रूप ले बैठी और पार्किंग एरिया में बेल्टों तथा डंडों से जमकर मारपीट हुई। इसके बाद मामला यहीं नहीं रुका और हमलावर छात्र कंप्यूटर लैब तक पहुंच गए, जहां फिर से झड़प हुई। इस हिंसक घटनाक्रम में बीएससी और एमएससी के कई छात्र घायल हो गए थे, जिनका इलाज कराया गया।घटना की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत अनुशासन समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। जांच प्रक्रिया के आधार पर कॉलेज प्रशासन ने मामले में संलिप्त पाए गए कुछ उपद्रवी छात्रों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही निलंबन की अवधि के दौरान इन छात्रों के कॉलेज परिसर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों ही मिलकर पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रहे हैं तथा आगे की कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।