फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-holkar-science-college-karni-sena-abvp-clash-police-force-deployed

इंदौर: होलकर साइंस कॉलेज में करणी सेना और ABVP के बीच भारी बवाल, पुलिस बल तैनात

Mon, 28 Sep 2026 07:04 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 28 Sep 2026 07:04 PM IST
सार

होलकर साइंस कॉलेज में गणपति विसर्जन विवाद के बाद करणी सेना और एबीवीपी के छात्र आमने-सामने आ गए। परिसर में नारेबाजी और तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मारपीट में घायल छात्रों के मामले में कॉलेज ने निलंबन कार्रवाई भी की है।

विज्ञापन
indore-holkar-science-college-karni-sena-abvp-clash-police-force-deployed
कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर के शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में सोमवार को एक बार फिर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हाल ही में आयोजित गणपति विसर्जन समारोह के दौरान हुए विवाद की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कॉलेज परिसर में करणी सेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े छात्र कार्यकर्ता एक बार फिर आमने-सामने आ गए। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल निर्मित हो गया।
विज्ञापन


पुलिस बल की तैनाती 
विवाद की गंभीरता और छात्रों के आमने-सामने आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। भंवरकुआं पुलिस सहित आसपास के थानों का भारी पुलिस बल तत्काल कॉलेज परिसर में पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया। एहतियात के तौर पर और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पूरे कॉलेज परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी में स्थिति नियंत्रण में रही। 
विज्ञापन


गणपति विसर्जन के दौरान मारपीट से शुरू हुआ था मामला
दरअसल, यह पूरा मामला कुछ दिन पहले आयोजित गणपति विसर्जन चल समारोह से शुरू हुआ था। समारोह के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। देखते ही देखते यह बहस हिंसक रूप ले बैठी और पार्किंग एरिया में बेल्टों तथा डंडों से जमकर मारपीट हुई। इसके बाद मामला यहीं नहीं रुका और हमलावर छात्र कंप्यूटर लैब तक पहुंच गए, जहां फिर से झड़प हुई। इस हिंसक घटनाक्रम में बीएससी और एमएससी के कई छात्र घायल हो गए थे, जिनका इलाज कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कॉलेज प्रबंधन ने की कार्रवाई 
घटना की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत अनुशासन समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। जांच प्रक्रिया के आधार पर कॉलेज प्रशासन ने मामले में संलिप्त पाए गए कुछ उपद्रवी छात्रों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही निलंबन की अवधि के दौरान इन छात्रों के कॉलेज परिसर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों ही मिलकर पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रहे हैं तथा आगे की कानूनी व अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed