इंदौर: गणेश पंडाल में दिखा जेन -जी का रंग, इंदौर में आस्था के साथ युवाओं के विचारों का मंच

इस पंडाल की खासियत सिर्फ इसकी सजावट नहीं, बल्कि इसका इंटरैक्टिव अंदाज है। यहां आने वाले युवा पंडाल में लगाए गए वॉल पर अपने विचार लिख रहे हैं। यानी दर्शक सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि इस पूरी थीम का हिस्सा बन रहे हैं। गणेशोत्सव को युवाओं की बदलती सोच और संवाद से जोड़ा जाए।

यहां बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। कोई अपने विचार लिख रहा है, कोई सवाल छोड़ रहा है तो कोई सामाजिक बदलाव को लेकर अपनी बात दर्ज कर रहा है। इस तरह गणेश पंडाल धीरे-धीरे एक तरह के ‘वॉल ऑफ थॉट्स’ में बदलता नजर आ रहा है।