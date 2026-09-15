फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Gen-Z flair at the Ganesh Pandal; a platform blending faith with the ideas of the youth.

इंदौर: गणेश पंडाल में दिखा जेन -जी का रंग, इंदौर में आस्था के साथ युवाओं के विचारों का मंच

Tue, 15 Sep 2026 08:17 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 15 Sep 2026 08:17 PM IST
सार

सोशल मीडिया और कॉलेज कैंपस से आगे बढ़कर जेन-जी अब आस्था और परंपरा के मंचों पर भी अपनी नई सोच दर्ज करा रही है। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप चौक के राजा गणेश पंडाल को इस बार खास जेन-जी थीम पर सजाया गया है।

विज्ञापन
Indore: Gen-Z flair at the Ganesh Pandal; a platform blending faith with the ideas of the youth.
इंदौर में जेन-जी थीम पर गणेश पंडाल - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर में जेन-जी आज सिर्फ सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस और राजनीतिक बहसों तक सीमित नहीं है। उसकी मौजूदगी अब उन जगहों पर भी दिखाई देने लगी है, जहां परंपरा और आस्था केंद्र में होती है। इंदौर का एक गणेश पंडाल जो देश में अनोखा उदाहरण बन गया है।

विज्ञापन

Indore: Gen-Z flair at the Ganesh Pandal; a platform blending faith with the ideas of the youth.
युवा पंडाल में लगाए गए वॉल पर अपने विचार लिख रहे हैं। - फोटो : amarujala

शहर के पश्चिमी क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौक के राजा के नाम से प्रसिद्ध गणेश पंडाल को इस बार Gen Z की सोच, भाषा और भागीदारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पंडाल की थीम में युवाओं के विचार, उनके सवाल और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी सोच को जगह दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Indore: Gen-Z flair at the Ganesh Pandal; a platform blending faith with the ideas of the youth.
जेन-जी थीम पर गणेश पंडाल - फोटो : amarujala

इस पंडाल की खासियत सिर्फ इसकी सजावट नहीं, बल्कि इसका इंटरैक्टिव अंदाज है। यहां आने वाले युवा पंडाल में लगाए गए वॉल पर अपने विचार लिख रहे हैं। यानी दर्शक सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि इस पूरी थीम का हिस्सा बन रहे हैं। गणेशोत्सव को युवाओं की बदलती सोच और संवाद से जोड़ा जाए।

 

यहां बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। कोई अपने विचार लिख रहा है, कोई सवाल छोड़ रहा है तो कोई सामाजिक बदलाव को लेकर अपनी बात दर्ज कर रहा है। इस तरह गणेश पंडाल धीरे-धीरे एक तरह के ‘वॉल ऑफ थॉट्स’ में बदलता नजर आ रहा है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed