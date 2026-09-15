इंदौर: गणेश पंडाल में दिखा जेन -जी का रंग, इंदौर में आस्था के साथ युवाओं के विचारों का मंच
सोशल मीडिया और कॉलेज कैंपस से आगे बढ़कर जेन-जी अब आस्था और परंपरा के मंचों पर भी अपनी नई सोच दर्ज करा रही है। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप चौक के राजा गणेश पंडाल को इस बार खास जेन-जी थीम पर सजाया गया है।
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इंदौर में जेन-जी आज सिर्फ सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस और राजनीतिक बहसों तक सीमित नहीं है। उसकी मौजूदगी अब उन जगहों पर भी दिखाई देने लगी है, जहां परंपरा और आस्था केंद्र में होती है। इंदौर का एक गणेश पंडाल जो देश में अनोखा उदाहरण बन गया है।
शहर के पश्चिमी क्षेत्र में महाराणा प्रताप चौक के राजा के नाम से प्रसिद्ध गणेश पंडाल को इस बार Gen Z की सोच, भाषा और भागीदारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पंडाल की थीम में युवाओं के विचार, उनके सवाल और सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी सोच को जगह दी गई है।
इस पंडाल की खासियत सिर्फ इसकी सजावट नहीं, बल्कि इसका इंटरैक्टिव अंदाज है। यहां आने वाले युवा पंडाल में लगाए गए वॉल पर अपने विचार लिख रहे हैं। यानी दर्शक सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि इस पूरी थीम का हिस्सा बन रहे हैं। गणेशोत्सव को युवाओं की बदलती सोच और संवाद से जोड़ा जाए।
यहां बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। कोई अपने विचार लिख रहा है, कोई सवाल छोड़ रहा है तो कोई सामाजिक बदलाव को लेकर अपनी बात दर्ज कर रहा है। इस तरह गणेश पंडाल धीरे-धीरे एक तरह के ‘वॉल ऑफ थॉट्स’ में बदलता नजर आ रहा है।