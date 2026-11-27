इंदौर में प्रशासन द्वारा जिन तीन प्रमुख मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां शुक्रवार को पुलिस ने ई-रिक्शा की धरपकड़ की। यात्रियों को लेकर प्रतिबंधित मार्गों पर चल रहे रिक्शों को पुलिसकर्मियों ने रोका और उनके चालान बनाए। यात्रियों से कहा गया कि वे दूसरे विकल्प अपनाकर अपने गंतव्य तक पहुंचें।

रिक्शा पकड़े जाने के बाद चालक मिन्नतें करते नजर आए और प्रतिबंध की जानकारी नहीं होने का हवाला देते रहे। वहीं, कुछ चालक नाराज हो गए। उनका कहना था कि दिनभर में जितनी कमाई नहीं हो पाई, उससे ज्यादा राशि के चालान बन गए।

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सबसे ज्यादा ई-रिक्शा पुलिस ने रीगल तिराहे पर पकड़े। कुछ रिक्शा तिराहा पार कर आरएनटी मार्ग पर भी जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। इस पर चालक बहस करने लगे कि आरएनटी मार्ग पर प्रतिबंध नहीं है, फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है।

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कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार को एबी रोड, सुपर कॉरिडोर और एमजी रोड पर ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी है। ई-रिक्शा की संख्या अधिक होने के कारण इन मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही थी।

इंदौर में स्कूली बच्चों को ई-रिक्शा में ले जाने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे रिक्शों में सफर करते नजर आते हैं। गुरुवार को तीनों प्रतिबंधित मार्गों पर आदेश की खुलेआम अनदेखी होती रही, लेकिन शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की सख्ती का असर दिखाई दिया और तीनों मार्गों पर ई-रिक्शा की संख्या कम नजर आई