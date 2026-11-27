सांवेर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ एक बाबू के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने ढाई लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने जमीन का सीमांकन कराने और अवैध कब्जे हटवाने की कार्रवाई के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर शिकायत का सत्यापन कराया। आरोप सही पाए जाने के बाद शुक्रवार को आरोपी मनीष के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विज्ञापन