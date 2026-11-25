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देवास नाका, विजय नगर, मूसाखेड़ी और आईटी पार्क क्षेत्र में सबसे अधिक समस्या है। यहां पर ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य चल रहे हैं और सर्विस रोड पर भी मलबा बिखरा पड़ा रहता है। इस वजह से शाम के समय इन क्षेत्रों में सबसे अधिक परेशानी आती है। इसी तरह जहां पर मेट्रो के काम चल रहे हैं वहां भी ट्रैफिक जाम की स्थति बनी हुई है।इस पूरी घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली 108 एम्बुलेंस भी इस भीषण जाम में फंस गई। आपातकालीन सेवा का वाहन काफी देर तक जाम में अटका रहा, लेकिन इसके बावजूद मौके पर उसे रास्ता दिलाने के लिए कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जाम में फंसे वाहन चालक लगातार हॉर्न बजाते रहे, मगर यातायात को सुचारू करने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में बैठे परेशान होते रहे और मजबूरन कई वाहन चालकों ने मुख्य मार्ग छोड़कर आसपास की संकरी गलियों से निकलने का प्रयास किया।शहर के लोगों का कहना है कि जाम लगना अब रोज की समस्या बन चुका है और आए दिन वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम में फंसे 1 वाहन चालक ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि वे लंबे समय से यही स्थिति देखते आ रहे हैं और रोजाना जाम से बचने के लिए गली-गली से होकर गुजरने को मजबूर हैं। मंगलवार को हालात सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक खराब रहे, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं को भी गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और यातायात पुलिस से इस मार्ग पर नियमित रूप से पुलिसकर्मियों की तैनाती करने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में 108 एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को तुरंत रास्ता मिल सके और किसी मरीज की जान खतरे में न पड़े।