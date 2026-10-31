इंदौर में हादसा: झाबुआ से मीटिंग में आ रहे 2 मैनेजरों की दर्दनाक मौत, क्रेन ने मारी टक्कर

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बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 4 लोग 2 बाइकों से झाबुआ से इंदौर में आयोजित एक मीटिंग में शामिल होने आ रहे थे। रास्ते में 2 साथी पीछे रह गए, तो दोनों युवकों ने अपनी बाइक खड़ी की और उनका इंतजार करने लगे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार क्रेन वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।पीछे आ रहे 2 अन्य साथियों ने हादसे को अपनी आंखों से देखा। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित करते हुए घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी।मृतकों की पहचान रोहित मीणा निवासी सुगांव और नौशाद निवासी शाजापुर जिले के करई के पास स्थित गांव के रूप में हुई है। रोहित का शव एमवाय अस्पताल और नौशाद का शव जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।साथ काम करने वाले कर्मचारी राहुल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे चंदन नगर थाने पहुंचे और फिर अस्पताल आए। हादसे की खबर मिलते ही कंपनी के अन्य कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के तथ्यों की जांच कर रही है।