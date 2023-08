Gwalior Train Fire: खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी के इंजन में लगी आग, ग्वालियर के पास मची अफरा-तफरी, अधिकारी पहुंचे

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सिथौली रेलवे स्टेशन पर खजुराहो इंटरसिटी ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर से खजुराहो जा रही ट्रेन (19666) जब सिथौली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उसके बाद ट्रेन की इंजन से धुआं उठने लगा। ट्रेन के इंजन से धुआं निकालने के बाद ट्रेन चालक ने ट्रेन को मौके पर रोका और उसके बाद दोनों ट्रेन चालक इंजन से कूद गए। धुआं उठने की जैसे ही खबर पूरी ट्रेन में लगी तो उसके बाद अफरा-तफरी मच गई और सभी यात्री डिब्बों से बाहर निकल गए। सूचना मिलने के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

#WATCH | Udaipur city-Khajuraho train stopped at Sitholi railway station in Madhya Pradesh's Gwalior after a fire was reported in the train engine



