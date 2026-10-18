ग्वालियर हादसे की रुला देने वाली कथाएं: भाई को बचाने आठ किलोमीटर दौड़ा युवक, क्रेन लाया पर नहीं बची जान

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ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास मेले के दौरान हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक अपने भाई की जान बचाने के लिए बेबस होकर आठ किलोमीटर तक दौड़ा। बड़ागांव खुरेरी निवासी सौरभ परिहार अपने भाई गौरव परिहार, बहन और भाई के दोस्त के साथ मंदिर में दर्शन करने आया था। हादसे के बाद जब ट्रक ने भीड़ को रौंदा, तब सौरभ की बहन का पैर ट्रक के टायर के नीचे दब गया और उसका भाई गौरव ट्रक के नीचे फंस गया। अपने भाई को किसी तरह बाहर निकालने के लिए सौरभ ने बिना वक्त गंवाए मदद जुटाने की कोशिश शुरू कर दी।