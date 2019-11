मध्य प्रदेश: ग्वालियर में बदमाशों ने बना दिया फर्जी पुलिस स्टेशन, एसपी को भी नहीं लगी भनक

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों से पैसे ऐंठने के लिए चार लोगों ने कथित रूप से पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी पुलिस स्टेशन बना दिया।

Madhya Pradesh: Four men allegedly posing as police officers created a fake police station to extort money from locals in Gwalior. Pankaj Pandey,ASP,Crime(in pic) says,"we are yet to find out if they were hired by police for some other purpose.Entire matter is being investigated" pic.twitter.com/CnqFFUe5J3