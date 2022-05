{"_id":"628f15469c6af47a3f7877bb","slug":"ed-raid-on-pepole-s-group-people-s-group-s-office-and-college-raid-in-bhopal-foreign-funding-is-being-investigated","type":"story","status":"publish","title_hn":"ED Raid on Pepoles Group: भोपाल में पीपुल्स ग्रुप के दफ्तर और कॉलेज पर ED की रेड, फॉरेन फंडिंग की कर रहे हैं जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 26 May 2022 11:52 AM IST