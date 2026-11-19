दतिया स्थित श्री पीतांबरा पीठ परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने चार सदस्यीय समिति बनाई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने समिति को सात दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए की गई है। समिति निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में देगी।

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यह मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर रिट अपील रामगुलाम गुप्ता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि निर्माण कार्य सिविल इंजीनियरिंग के मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय की राय ली जाए। इस निकाय का मौजूदा निर्माण एजेंसी या आर्किटेक्ट से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसी निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर ने आदेश जारी कर जांच समिति का गठन किया है।चार सदस्यीय समिति में जिले के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री होंगे। वहीं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास के सहायक यंत्री और नगर पालिका परिषद के सहायक यंत्री को सदस्य बनाया गया है।कलेक्टर के आदेश के अनुसार समिति निर्माण कार्यों से जुड़े पांच प्रमुख तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी। इसके तहत पहले गिर चुकी निर्माणाधीन संरचना की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके साथ ही नई संरचना का निर्माण पुरानी नींव पर ही किया जा रहा है या नहीं और ऐसा करना तकनीकी रूप से कितना सही है, इसका परीक्षण भी समिति करेगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट सात दिनों में सौंपेगी।