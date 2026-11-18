कार्तिक मास की अक्षय नवमी पर बुधवार को दमोह में आस्था, परंपरा और बुंदेली लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। शहर के प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर और बड़ी देवी मंदिर में सुबह से ही महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आंवले के वृक्ष का पूजन किया और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली तथा मंगल की कामना की।

अक्षय नवमी पर मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन के साथ पारिवारिक मेल-मिलाप का माहौल भी दिखाई दिया। महिलाएं घरों से पूजन सामग्री लेकर पहुंचीं और आंवले के पेड़ के नीचे परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा की। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया। इसके बाद महिलाओं ने मंदिर परिसर में ही पारंपरिक तरीके से भोजन बनाया और परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया।

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आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास, अक्षय पुण्य की कामना से किया पूजन

हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को आंवला नवमी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आंवले के वृक्ष को पवित्र और पुण्यदायी माना गया है।

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मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना, दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सेवा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। इसी मान्यता के चलते इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों और दान-पुण्य को विशेष फलदायी माना जाता है। महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा कर परिवार की सुख-शांति, संतान की खुशहाली और घर में समृद्धि बने रहने की कामना करती हैं।



जटाशंकर मंदिर में महिलाओं ने बनाया भोजन, परिवार के साथ निभाई परंपरा

दमोह के जटाशंकर मंदिर में बुधवार को बिलवारी मोहल्ला सहित शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं। यहां महिलाओं ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना के बाद आंवले के वृक्ष का पूजन किया। इसके बाद मंदिर परिसर में भोजन बनाने और परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करने का सिलसिला चलता रहा।

बिलवारी मोहल्ला निवासी चंद्रकांता तिवारी ने बताया कि अक्षय नवमी का पर्व धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए दान-पुण्य का विशेष फल मिलता है। महिलाएं श्रद्धा के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

उन्होंने बताया कि अक्षय नवमी के दो दिन बाद देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार, चार महीने के चातुर्मास विश्राम के बाद भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही विवाह सहित अन्य मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।

कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने किया मोनिया नृत्य, दिखी बुंदेली संस्कृति की झलक

धार्मिक आयोजन का सबसे आकर्षक दृश्य उस समय देखने को मिला, जब कार्तिक मास में स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने वाली महिलाओं ने जटाशंकर मंदिर परिसर में पारंपरिक मोनिया नृत्य प्रस्तुत किया। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति से जुड़े इस नृत्य ने आयोजन में विशेष रंग भर दिया। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में नृत्य कर धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत की।

बुंदेलखंड में लोकनृत्य और पारंपरिक उत्सव ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक आस्था को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय नवमी पर महिलाओं की मोनिया नृत्य की प्रस्तुति भी इसी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती नजर आई।

देवउठनी एकादशी से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

कार्तिक मास में अक्षय नवमी के बाद देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है।

अक्षय नवमी पर दमोह के मंदिरों में महिलाओं की मौजूदगी, आंवले के वृक्ष का पूजन, पारंपरिक भोजन और मोनिया नृत्य ने धार्मिक आस्था के साथ बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की भी सुंदर झलक पेश की। मंदिरों में दिनभर श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा।