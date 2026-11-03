दमोह: रिश्ते के जीजा और मौसेरे भाई ने नाबालिग से किया दुराचार, हिरासत में आरोपी, कोर्ट ने जेल भेजा

जिले के देहात थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुराचार का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके रिश्ते के जीजा और मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप है। पुलिस ने सोमवार दोपहर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने सोमवार रात मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने अपने रिश्ते के जीजा और मौसेरे भाई पर बहला-फुसलाकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया था। नाबालिग की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की।मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम में नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी और जबलपुर नाका चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सोमवार दोपहर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।