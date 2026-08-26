एमपी: ओंकारेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों पर करेंगे महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मोरटक्का नर्मदा तट स्थित खेड़ीघाट के राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री वेदशाला पहुंचे, जहां उन्होंने निर्धारित कार्यक्रमों में सहभागिता की। मुख्यमंत्री बुधवार रात भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शयन आरती में शामिल होंगे और भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन-पूजन करेंगे।

विज्ञापन

मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम एनएचडीसी गेस्ट हाउस में प्रस्तावित है। इस दौरान वे अधिकारियों के साथ आगामी सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और ओंकारेश्वर में प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं के साथ धार्मिक एवं पर्यटन विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

कल एकात्म धाम परिसर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम परिसर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पंचायतन मंदिर का निर्माण आध्यात्मिक चेतना, सनातन संस्कृति और भारतीय मंदिर स्थापत्य की गौरवशाली परंपरा को समर्पित महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री के ओंकारेश्वर प्रवास को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। उनके कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और ओंकारेश्वर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर सभी की नजर बनी हुई है।