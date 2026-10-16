छिंदवाड़ा: किसानों के मुद्दे पर भाजपा से टकराव, अमित सक्सेना ने छोड़ी पार्टी; जिला अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा

किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब भाजपा के भीतर सियासी टकराव की बड़ी वजह बन गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने भाजपा संगठन से बढ़ते मतभेदों के बीच पार्टी की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव को भेजा है। सक्सेना ने इस्तीफे में साफ कहा कि किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया। इतना ही नहीं, उनके आरोप के मुताबिक, किसान आंदोलन में लोगों की भागीदारी रोकने के लिए भी फोन किए गए। सक्सेना ने इसे अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला किया।

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