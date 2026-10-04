छिंदवाड़ा: मवेशी चराने गए दादा-नाती पर मधुमक्खियों का कहर, झुंड ने किया हमला; डंक लगने से दोनों की मौत

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जानकारी के अनुसार, काजरा निवासी कबोद पिता भागलाल नागवंशी (56) शनिवार को परिवार के दो बच्चों के साथ गाय-भैंस चराने के लिए खेत की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने तीनों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के लगातार डंक मारने से बुजुर्ग और दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। हमले के बीच नौ साल की बच्ची किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को उपचार के लिए अस्पताल ले गए।परिजनों के मुताबिक, मधुमक्खियों के हमले में कबोद नागवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। वे बोलने की स्थिति में भी नहीं थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर, पांच वर्षीय अंश पिता दीपेश नागवंशी को भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना में घायल नौ साल की बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।ये भी पढ़ें-न्यूटन चौकी प्रभारी अविनाश पारधी ने बताया कि ग्राम काजरा में मवेशी चराने गए एक बुजुर्ग और दो बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला किया था। घटना में कबोद पिता भागलाल नागवंशी (56) और अंश पिता दीपेश नागवंशी (5) की मौत हुई है, जबकि नौ साल की बच्ची घायल है। मामले की जांच की जा रही है।