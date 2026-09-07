सीजी: एटीकेटी से प्रभावित छात्रों को बड़ी राहत, अब पांचवें सेमेस्टर में मिलेगा सशर्त प्रावधिक प्रवेश; आदेश आया

राज्य सरकार ने स्नातक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में एटीकेटी के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने अकादमिक सत्र 2026-27 के पांचवें सेमेस्टर में ऐसे विद्यार्थियों को सशर्त प्रावधिक प्रवेश देने की अनुमति दी है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, स्नातक प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि, विद्यार्थियों के लिए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पास करना अनिवार्य होगा। नियमित विद्यार्थियों के साथ आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही संबंधित विद्यार्थियों का प्रवेश नियमानुसार आगे जारी रहेगा। यदि विद्यार्थी एटीकेटी परीक्षाओं में सफल नहीं होते हैं, तो उनका प्रवेश आगे जारी नहीं रह सकेगा।एटीकेटी के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश पर रोक लगाए जाने से विद्यार्थियों में असंतोष था। इस फैसले के विरोध में एनएसयूआई और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को भी एनएसयूआई नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने एटीकेटी से प्रभावित विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष में प्रवेश देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दे दी।पुनेश्वर लहरे ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के आंदोलन की प्रमुख मांग एटीकेटी से प्रभावित विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष में प्रवेश दिलाना थी। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन के बाद राज्य शासन ने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए विद्यार्थियों को यह राहत दी है। उन्होंने बताया कि करीब 30 से 40 विद्यार्थी एटीकेटी के कारण तीसरे वर्ष में प्रवेश से वंचित हो रहे थे। नए आदेश के बाद इन विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष खराब होने से बच सकेगा। अब वे अकादमिक सत्र 2026-27 में पांचवें सेमेस्टर में सशर्त प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।