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सीजी: छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में पटवारी के 200 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी, सीजी व्यापमं कराएगा परीक्षा

Mon, 07 Sep 2026 07:11 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 07 Sep 2026 07:11 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 जिलों में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। सीजी व्यापमं चयन परीक्षा आयोजित करेगा। पांच जिलों में 15-15 पद स्वीकृत हैं। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है।

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CG: Approval granted for direct recruitment to 200 Patwari posts across 26 districts of Chhattisgarh.
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में पटवारी के 200 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। पटवारी पदों पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापमं) परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। राजस्व विभाग ने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश की प्रति भेजते हुए आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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पांच जिलों में 15-15 पद
आदेश के अनुसार, प्रदेश के 26 जिलों में कुल 200 पटवारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सारंगढ़-बिलाईगढ़, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में सबसे अधिक 15-15 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर भर्ती की जाएगी। आदेश में जिलावार पदों का आवंटन निर्धारित किया गया है।
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सीजी व्यापमं कराएगा चयन प्रक्रिया
पटवारी भर्ती की चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित की जाएगी। इसके लिए विभाग सबसे पहले सीजी व्यापमं के आधिकारिक पोर्टल पर भर्ती प्रस्ताव की प्रविष्टि दर्ज करेगा। प्रस्ताव दर्ज होने के बाद व्यापमं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। शासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया प्रचलित सेवा भर्ती नियमों और आरक्षण संबंधी नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। विभाग ने भर्ती से संबंधित आवश्यक जानकारी भी मंडल को उपलब्ध करा दी है।

अभी विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं
फिलहाल विभाग की ओर से भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख, परीक्षा तिथि और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और परीक्षा पैटर्न सहित अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी सामने आएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर ही आवेदन करें।

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