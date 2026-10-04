बुरहानपुर में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, तीसरा गंभीर घायल

बुरहानपुर जिले के निंबोला थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों युवक बुरहानपुर जिले में नसीराबाद के पास स्थित चमरिया टांडा के निवासी बताए जा रहे हैं।

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