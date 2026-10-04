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बुरहानपुर में भीषण सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, तीसरा गंभीर घायल

Sun, 04 Oct 2026 10:55 PM IST
बुरहानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर Published by: बुरहानपुर ब्यूरो Updated Sun, 04 Oct 2026 10:55 PM IST
सार

बुरहानपुर के निंबोला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर घायल हो गया। तीनों चमरिया टांडा के निवासी बताए जा रहे हैं। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। 

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Burhanpur Road Accident: Two Youths Killed, One Critical After Being Hit by Unknown Vehicle
अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत,

विस्तार
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बुरहानपुर जिले के निंबोला थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों युवक बुरहानपुर जिले में नसीराबाद के पास स्थित चमरिया टांडा के निवासी बताए जा रहे हैं।

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जानकारी के मुताबिक, निंबोला थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात वाहन ने तीनों युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि हादसे में दो युवकों की जान चली गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मदद के प्रयास शुरू किए गए और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजनों और परिचितों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही क्षेत्र के तीन युवकों के साथ हुए इस हादसे ने स्थानीय लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है।
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फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। उसकी हालत को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किस वाहन से हुई और हादसे के समय परिस्थितियां क्या थीं। अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों से जानकारी जुटा रही है, ताकि दुर्घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। हादसे के कारणों और जिम्मेदार वाहन की पहचान को लेकर जांच जारी है।

निंबोला थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत को रेखांकित किया है। फिलहाल, सभी की नजरें पुलिस जांच और घायल युवक के उपचार पर टिकी हैं।

 

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