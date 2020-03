भाजपा विधायक बोले- कांग्रेस में शामिल होने का दबाव, मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा 

मध्यप्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच भाजपा विधायक संजय पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक ने शनिवार को कहा कि मुझ पर बहुत दबाव है। मुझे भाजपा छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मेरी जान को लगातार खतरा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा कभी नहीं छोड़ूंगा।

