बीयू के छात्रावासों की बदलेगी सूरत?: वर्षोंं से चली आ रही समस्याओं पर अब कुलगुरु सख्त, खराब कमरे होंगे दुरुस्त

विज्ञापन

बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं नई नहीं हैं। कभी पीने के साफ पानी और खराब वाटर कूलर को लेकर शिकायतें सामने आईं तो कभी गंदगी, जर्जर कमरों, बंद लाइटों और भोजन व्यवस्था को लेकर विद्यार्थियों को विरोध करना पड़ा। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावासों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू की है। इसमें केवल भवनों की मरम्मत ही नहीं, बल्कि वार्डनों की जिम्मेदारी और विद्यार्थियों से सीधे संवाद को भी प्राथमिकता दी गई है। कुलगुरु प्रो. दीनदयाल बेदिया ने छात्रावासों के वार्डन, विश्वविद्यालय के अभियंताओं और अधीक्षकों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने वार्डनों को विद्यार्थियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि अभिभावक की तरह व्यवहार करने को कहा है। विद्यार्थियों की शिकायतें सुनने और उनका समयबद्ध समाधान कराने पर जोर दिया गया है।