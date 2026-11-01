भोपाल की बड़ी खबरें: स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय राज्योत्सव, छठ की तैयारियां, इज्तिमा में पानी बचाने का लक्ष्य

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भोपाल में 13 से 16 नवंबर तक छठ महापर्व मनाया जाएगा। प्रेमपुरा, नीलबड़ और बड़ा तालाब की शीतलदास की बगिया में आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। प्रेमपुरा स्थित छठ माई मंदिर में समिति के सदस्यों ने पूजा-अर्चना कर शांतिपूर्ण आयोजन की कामना की। इस बार प्रमुख घाटों के अलावा कोकता बाईपास कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंड बनाए जा रहे हैं। चार दिवसीय कार्यक्रम में 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 को खरना, 15 को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के बाद पारण होगा। घाट समितियां साफ-सफाई, महिलाओं की सुविधाओं और प्रशासन के साथ समन्वय की तैयारी कर रही हैं।ईंटखेड़ी में 4 से 7 दिसंबर तक होने वाले 79वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा में इस बार जल संरक्षण पर विशेष जोर रहेगा। आयोजन में पिछले तुलनीय आयोजन के मुकाबले पानी की खपत 30 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वुजू स्थलों पर पानी की बर्बादी रोकने और पाइपलाइन लीकेज नियंत्रित करने की तैयारी है। बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। बीएसएनएल को मोबाइल नेटवर्क बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई है। मेट्रो निर्माण के चलते यातायात प्रबंधन, पार्किंग और वैकल्पिक रास्तों की योजना भी बनाई जा रही है। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी, 24 घंटे चिकित्सा और एंबुलेंस सेवा, खाद्य सामग्री व पेयजल की गुणवत्ता जांच तथा बिजली के इंतजामों की तकनीकी जांच होगी। बारिश से प्रभावित निर्माण कार्यों को भी दोबारा गति दी जा रही है।एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने 45 वर्षीय महिला की करीब तीन किलो वजनी थायरॉयड ग्रंथि निकालकर मध्य भारत में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। महिला 25 साल से इस बीमारी से परेशान थी। जटिल सर्जरी की खास बात यह रही कि ऑपरेशन के बाद उसकी आवाज सुरक्षित रही और उसे कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। यह मामला मध्य भारत में अब तक निकाली गई सबसे बड़ी थायरॉयड ग्रंथि का है।मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर भोपाल में रविवार से तीन दिवसीय राज्योत्सव की शुरुआत हो रही है। लाल परेड ग्राउंड में कृषि प्रदर्शनी, विकास दीर्घा, महिला उद्यमिता मंडप और देशज व्यंजन मेले का आयोजन रखा गया है। शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह का शुभारंभ करेंगे। गायिका मोनाली ठाकुर की प्रस्तुति, पुलिस बैंड और आतिशबाजी आकर्षण होंगे। कार्यक्रम में 102 मेधावी विद्यार्थियों को एक-एक लाख रुपये की छात्रवृत्ति और 165 किसानों को पुरस्कार दिए जाएंगे। शौर्य स्मारक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाई गई मिट्टी से संकल्प वृक्ष का रोपण भी किया जाएगा।