Sharad Yadav Last Rites: शरद यादव को आज उनके पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई, राजनीतिक दिग्गज होंगे मौजूद

पूर्व केंद्रीय मंत्री व समाजवादी नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। शरद यादव का पैतृक गांव अंखमऊ है, जो मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। शरद यादव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में रखा गया। जहां तमाम राजनीतिक दिग्गजों और शरद यादव के चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से मध्यप्रदेश ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा।

Delhi | The mortal remains of former Union Minister Sharad Yadav are being taken to his ancestral village in Narmadapuram, Madhya Pradesh. He passed away on 12th January. pic.twitter.com/7lp8jNkpWB